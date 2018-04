Fallece a los 28 años el DJ Avicii

Agencia

Ciudad de México.- El DJ y productor sueco Avicii, murió esta tarde en Omán, según reveló su representante. Tenía 28 años.

"Con profunda pena anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii", señaló la declaración del mánager. "Fue encontrado muerto en Muscat, Omán, este viernes por la tarde hora local, 20 de abril. La familia está devastada y les pedimos a todos que respeten su necesidad de privacidad en este momento difícil. No se darán más declaraciones", añadió según el portal Infobae.

De acuerdo con el sitio Bloomberg, la muerte de la estrella se produce pocos días después de haber sido nominado para un Premio Billboard de la Música, por el mejor álbum dance electrónico por su EP "Avicii".

Avicii había sufrido pancreatitis aguda en el pasado, en parte debido a un consumo excesivo de alcohol, según el mismo portal. Después de que le extirparon la vesícula biliar y el apéndice en 2014, canceló una serie de espectáculos en un intento de recuperación. Dejó de viajar en 2016 pero continuó haciendo música en el estudio.

Se había retirado de la actuación en vivo en 2016 por razones de salud. El verdadero nombre de Avicii es Tim Bergling. Nació en Estocolmo, Suecia el 8 de septiembre de 1989. Fue el creador de algunos éxitos como Levels, Wake me up, Hey brother, Addicted to you, Broken arrows o For a better day.

Pese a su temprana edad, en 2010 Avicii logró posicionarse en el puesto 39, en la lista de los 100 mejores DJs de la revista especializada DJmag. El 2011 subió al sexto puesto en la misma lista y en el 2012 llegó al tercero, manteniéndose en el mismo hasta el 2013.

Avicii anunció su retiro de los escenarios en marzo de 2016 por tiempo indefinido.