Muere Sam Wright, voz en inglés de Sebastián en "La Sirenita"

Samuel E. Wright, actor conocido por dar voz en inglés al personaje de Sebastián en La Sirenita, murió a los 74 años de causas no reveladas, reportó Variety.



El reporte del deceso se confirmó a través de una publicación de Facebook realizada este martes por la cuenta oficial de la Ciudad en la que vivía, Montgomery, Nueva York.

"Hoy, la Ciudad de Montgomery lamenta la pérdida de Sam Wright. Sam fue una inspiración para todos nosotros, y junto con su familia estableció el Conservatorio Hudson Valley", se lee en la publicación. "Sam y su familia han impactado en los innumerables jóvenes del Valle de Hudson siempre inspirándolos a llegar más alto y a profundizar para convertirse en las mejores versiones de sí mismos Además de su pasión por las artes y su amor por su familia, Sam era más conocido por entrar en una habitación y simplemente brindar alegría pura a aquellos con quienes interactuaba".

La celebridad nació en Camden, Carolina del Sur, y se abrió camino en la industria del entretenimiento cuando llegó a Broadway junto al elenco de Jesucristo Superestrella, de Andrew Lloyd Webber, en 1971.



También participó en grandes musicales como The Tap Dance Kid, en el papel de William; y El Rey León, con el personaje de Mufasa.



Entre los años 70 y 80, Wright realizó diversas apariciones en programas de televisión que incluyeron Ball Four, su debut televisivo en 1976, y The Cosby Show.



Fue en 1989 cuando la celebridad prestó su voz para el fiel compañero cangrejo de la Princesa Ariel, Sebastián, en la película animada de Disney La Sirenita; continuaría dándole su voz al personaje en diversos videojuegos, en la serie de TV House of Mouse y en La Sirenita 2: Regreso al Mar.

