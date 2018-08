Youtuber muere al estrellar su carro; mata a madre e hija

Agencia

SAN DIEGO, Estados Unidos.- Un YouTuber de 18 años de edad, conocido como McSkillet, famoso por su pericia en el juego Counter Strike y con casi 900 mil seguidores en su canal, murió tras estrellarse con un deportivo McLaren que condujo a toda velocidad en dirección contraria por una autopista de San Diego (California), según ha informado hoy la prensa local.

De acuerdo con información de El País, el gamer, cuyo verdadero nombre era Trevor Heitmann, chocó frontalmente contra un Hyundai SUV, cuyas dos ocupantes, una madre y su hija, fallecieron en el acto como consecuencia del impacto, según ha confirmado este sábado la policía de carreteras californiana, pese a que el siniestro se produjo el jueves pasado.

Según los datos de la policía de San Diego, McSkillet conducía a 160 kilómetros por hora en dirección contraria por la autopista interestatal 805 de San Diego hacia Los Ángeles cuando impactó contra el vehículo en el que viajaban Aileen Pizarro, de 43 años, y su hija Aryana Pizarro, de 12, que fallecieron como consecuencia de la violencia del choque y por el incendio que se declaró tras la colisión. Ambas se dirigían hacia el Condado de Orange, según ha contado su familia al diario San Diego Union Tribune. Al menos media docena de vehículos se vieron involucrados en el siniestro.

Aileen Pizarro, de 43 años, y su hija Aryana Pizarro, de 12 años. (Internet)

McSkillet, según los testigos, condujo durante varios kilómetros a alta velocidad en sentido contrario por la autopista. El joven había tenido poco antes un percance con el coche junto a una escuela primaria, pero sin provocar víctimas.

En los últimos cinco meses el YouTuber no había subido ningún vídeo tras un conflicto con la empresa desarrolladora del juego (Valve) por vender contenido personalizado en relación con el videojuego. Grupos de jugadores habituales, como Friends of the YouTber, aseguran que McSkillet tenía problemas mentales.