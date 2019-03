Con ilustraciones recrean el asesinato de Colosio

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La historia de Elisa, una escritora ficticia que recibe un encargo: recrear la muerte de Luis Donaldo Colosio desde una mirada fresca, a partir de los datos que ya existen, lo que desatará una peligrosa persecución, es la trama del libro ilustrado “Matar al candidato” (Editorial Sexto Piso), de Bernardo Fernández Bef y F.G. Haghenbeck.

El resultado fue un true crime, es decir, un relato ficticio escrito a partir de lo que hay documentado, para recordar a Luis Donaldo Colosio a 25 años de su asesinato.

“Cuando trabajé en esta historia sentí que estaba exorcizando un demonio colectivo desde la página dibujada. Me queda claro que no íbamos a encontrar respuestas, pero podíamos explorar el tema desde la ficción. Porque, cuando la realidad nos rebasa, nos queda este consuelo de que en la ficción podemos tener cierto desempate con la realidad”, dice Fernández Bef en entrevista con Excélsior.

También te puede interesar: Sale a la luz el video sin editar del asesinato de Colosio

Para este libro, Fernández Bef eligió un trazo más realista y distante que su habitual ilustración para niños. “Haghenbeck cuenta la historia de manera concisa y esto me llevó a decidir un estilo más realista; así que quise experimentar y echar mano de un montón de recursos visuales que no había usado, como el collage, la fotocopia, las fotos intervenidas y algunos recursos digitales. En suma, éste es mi álbum más experimental, pues se trata de un tema tan sórdido y triste para los mexicanos, que quise que las imágenes tuvieran esa parte lúdica”, añade.

Otro elemento clave es la cromática: cuando Elisa está en un lugar tranquilo, Fernández Bef se inclina por el color, pero cuando es acechada por la incertidumbre, los personajes oscuros o alguna sensación turbia, aparece la escala de grises. “Sí, también hay una exploración de color, me incliné por un manejo cromático que también funciona como recurso narrativo”.

Sin embargo, los autores en ningún momento se propusieron dar alguna respuesta o hipótesis, sino hacer un ejercicio de memoria y demostrar que el tema es vigente e influye en nuestro presente.

“Podríamos decir que, a 25 años de distancia, este país ha cambiado muy poco, que aún resolvemos los problemas con violencia y que sólo se ha ampliado la larguísima lista de crímenes de Estado no resueltos, como el 68, el Halconazo, el asesinato de Manuel Buendía… y eso me produce zozobra. Ahí está Ayotzinapa. Y ante la imposibilidad de hacer otra cosa como creadores, ofrecemos esta historia para que no se olviden esos hechos que dejaron una huella imborrable”, concluye.