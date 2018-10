'Patadita' de la suerte para 'El mundo oculto de Sabrina'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de las series más esperadas este año fue The Chilling Adventures of Sabrina (El mundo oculto de Sabrina), una serie que desde un principio se advirtió que no era igual a Sabrina, The Teenage Witch. Sin embargo, los fans se mostraron bastante entusiasmados con un refrito de una de las series que marcó los 90.Sin embargo, eso no detuvo para que Netflix se diera a la tarea de buscarlos y pedirles su opinión respecto a la serie y a los actores mismos.

A través de un video, se ve a los protagonistas de la serie de los 90, Sabrina, dando sus opiniones respecto a los nuevos actores que darán vida a tan memorables personajes. La primera en aparecer a cuadro, es Melissa Joan Hart, quien habla de Kiernan como una de las mejores actrices y le desea toda la suerte del mundo. Posteriormente aparece Nate Richert, muy diferente al Harvey que conocimos hace casi dos décadas. Él también da su versión de cómo es tener una novia bruja y sobre todo, cómo salir ileso de todos los conjuros que puedan ser usados en su contra, informó el portal Sopitas.

Por otra parte también están Caroline Rhea, quien dio vida a Hilda Spellman, e igual que hace 20 años, continúa siendo graciosa ante la cámara e igualmente deseó toda la suerte del mundo a la nueva tía Hilda. Zelda, como ya lo sabemos, es mucho más seria y en The Chilling Adventures of Sabrina, su personaje es todavía más oscuro. Ante esto, Beth Broderick, la rígida tía de Sabrina, habló de Miranda Otto, su profesionalismo y lo bien que desarrolla a este personaje.

Ahora bien, con el lanzamiento del primer tráiler promocional de la nueva serie de Netflix protagonizada por Kiernan Shipka, que anteriormente había sido protagonista de Mad Men, también se descubrió que el camino que tanto los guionistas como productores tomarían, sería el del cómic, que maneja una versión mucho más oscura. Es por ello que se dio todo el ambiente, contexto y actuaciones acorde a eso.

La premisa, en primer lugar, es la lucha de Sabrina por mantener un equilibrio entre su vida como bruja y mortal. Mientras que su tía Zelda la presiona para que sirva al “Señor tenebroso”, ella se rehúsa pues, no quiere servir al mal. En esa batalla contra sus poderes, enemigos y demonios, encontrará que la diversión se puede dar en muchas cosas, incluso en las más inesperadas.