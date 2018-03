MET despide a James Levine por demanda de acoso

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que fue nombrado director emérito de la Ópera Metropolitana de Nueva York, James Levine fue despedido al encontrarse evidencias sobre su conducta indebida.

La Ópera Metropolitana de Nueva York anunció el despido del legendario director de orquesta James Levine debido a su "conducta sexualmente abusiva y acosadora" de jóvenes músicos, publicó Milenio.

También te puede interesar: Denuncias de acoso son por moda: Enrique Guzmán

La ópera ya había suspendido a Levine en diciembre tras las primeras denuncias públicas contra quien fue su director musical durante 40 años.

Aunque Levine se jubiló en 2016, era aún "director musical emérito" del MET y hasta diciembre seguía trabajando ocasionalmente como director de orquesta.

Tras una investigación que incluyó entrevistas con más de 70 personas, el MET dijo que halló "pruebas creíbles de que Levine tuvo una conducta sexualmente abusiva y acosadora hacia artistas vulnerables sobre los cuales él tenía autoridad, al comenzar sus carreras".

El acoso y los abusos de los jovencitos tuvo lugar "antes y durante el periodo en el cual trabajó en el MET", precisó.

Pero el MET dijo que no halló evidencias de un encubrimiento de este comportamiento de parte de su administración o su directorio, y que esas acusaciones "no tienen ningún fundamento".

#JamesLevine fired by #Met after it finds evidence of #SexualAbuse.



A shameful end to the career of an enormous talent & great artist, proving again talent does not necessarily correlate w/ good character.https://t.co/BK2ODeS7f8 (from @AP) pic.twitter.com/NEwGgR8EaR