Paulina Rubio es objeto de burlas en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unas semanas, la cantante Paulina Rubio anunció que acudiría a Rusia para hacer una cobertura del evento deportivo del año. A través de redes sociales comparte los detalles más frescos de la justa futbolera.

Asimismo, el cumpleaños de La Chica Dorada, coincidió con el partido de México contra Alemania, donde el Tri resultó triunfador; por lo que Rubio asistió al estadio Luzhniki de Moscú donde se dieron cita aficionados de ambos equipos.

En este contexto, la intérprete de "Dame Otro Tequila" realizó transmisión de video en vivo a través de su cuenta de Instagram, donde compartió varios detalles tanto fuera del estadio como en las agradas donde la cantante aseguro estar en una zona rodeada de la afición alemana.

"Ya sé por qué nos salimos del huacal, somos muy diferentes, somos muy auténticos y somos muy gozosos. ¡Viva México!" dijo unos instantes antes de entrar al estadio.

"Estoy preocupada por mi ubicación, porque estoy a lado de todos los alemanes, de todos modos, no me hago chiquita y me voy a escuchar hasta mi pueblo, hasta mi casa. Mamá te quiero, feliz Día del Padre, y feliz cumpleaños a mí", minutos antes de comenzar el partido.

Luego entonces, al momento del gol de México, se alcanza a escuchar "el mejor regalo de cumpleaños", donde ella cuestiona eufórica "¡No qué no?, hay que pensar en grande" apuntó.

En otro momento se escucha a la cantante: "Ochoa: ¡eres el mejor!... por tu pelo".

No fue el único desliz

Resulta que la periodista María Celeste Arrarás compartió en Instagram un video para presumir que se encontraba junto a La Chica Dorada, ambas iban de camino al Estadio Luzhniki en Rusia cuando la cantante cometió el desliz.

María Celeste deseó que México derrotará a Alemania y La Pau también, aunque la cantante deseó un empate o una victoria por medio de penaltis.

La burla no tardó en llegar: “Cuando no tienes idea”, “nada de futbol sabe”, “no sabes de futbol”, “de qué planeta viene”, “póngale cero por burra”, “se puso en ridículo por su falta de conocimientos, su acento y su identidad”, se lee en los comentarios.

Con información de Radio Fórmula y SDP Noticias.