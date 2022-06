My Chemical Romance regresará a México ¡15 años después!

My Chemical Romance, banda liderada por Gerard Way, llegará a nuestro país el próximo 3 de diciembre con el festival de metal “Hell and Heaven”.

Desde hace un par de semanas, la agrupación ha ofrecido una serie de conciertos que ha puesto a toda la generación del año 2000 a revivir los años de adolescencia, pero con este anuncio la dosis de nostalgia está por desbloquear otro nivel.

El regreso de My Chemical Romance a los escenarios era inminente, en una ola en la que el rock pop de principio de siglo ha sobrevenido en las listas de reproducción más escuchadas en los servicios de streaming.

La banda “emo” por excelencia no podía quedarse atrás y, si bien, el cuarteto se ha presentado en vivo ya en algunas regiones, sus fans en México esperaban ansiosos que programaran un concierto en nuestro país, reporta El Universal.

Los ruegos de sus fans en redes sociales

Las redes sociales se han encargado de enardecer a los seguidores de la banda, diseñando afiches de un tentativo y perfectible "Corona Capital", en el que los músicos de "Welcome to the Black Parade" son la banda estelar del festival de música alternativa, pero parece que el vaticinio falló en esta ocasión y será en el "Hell and Heaven", un recital que concentra a los mayores exponentes de metal y rock que propiciará su regreso a tierras mexicanas, en el Foro Pegaso, ubicado en Toluca.

Todos ahorita con la noticia de My Chemical Romance en México: pic.twitter.com/PuwoIV4min — 𝔰𝔞𝔱𝔞𝔫𝔦𝔠 𝔭𝔞𝔫𝔦𝔠 (@mondele0n) June 5, 2022

Yo siempre: Saquenme de Edomex!

*Viene My Chemical Romance*

Yo en corto: pic.twitter.com/dQhi6KciyR — Leslie_SP (@leslie_sp15) June 5, 2022

Señor, nunca te pido nada pero por favor: Que no venga My Chemical Romance al Corona Capital 2022, que vengan a concierto propio, no a un festival #CoronaCapital pic.twitter.com/NIeogC6pHI — El nombre no puede estar en blanco (@Jessdryan) June 1, 2022

Si My Chemical Romance viene a México éste sería yo, sin órganos pero bien feliz en primera fila pic.twitter.com/ujm3JqyCOx — Sergio Diaz (@iSergioDiaz) June 5, 2022

Pese a que la noticia ya fue oficializada por Spotify, la agrupación aún no ha hecho ninguna confirmación en sus cuentas, por lo que habrá que esperar, pues ya previamente la plataforma de música se ha adelantado a acontecimientos que no terminan por materializarse.

Sin embargo, el tema ya está en boca de sus fans, pues la última vez que la banda visitó nuestro país fue hace 15 años, en octubre de 2007. El concierto fue editado para llevar a DVD la presentación, denominada con el título "The Black Parade is Dead".

(Con información de El Universal)