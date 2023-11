“Napoleón” de Ridley Scott enfrenta el veredicto de la crítica

Napoleón la película dirigida por el reconocido cineasta británico Ridley Scott llegó a las salas de cine de varios mercados importantes a nivel mundial el 23 de noviembre siendo distribuido como un Apple Original Films por Sony Pictures, había generado expectativas altas.

Basada en hechos reales de la vida de Napoleón Bonaparte, el filme recrea el ascenso y la caída del líder francés que consiguió conquistar media Europa además de su relación con Josefina.

La crítica especializada, compuesta por representantes de los medios de Estados Unidos y la audiencia rara vez coinciden tanto pero en esta ocasión ambos concordaron en otorgarle un 62% en el puntaje de Rotten Tomatoes, le alcanza para ser catalogada como aprobada.

Los espectadores en el CinemaScore le concedieron una B-, tiene un presupuesto elevado de casi 200 millones de dólares según la prensa estadounidense, por lo que deben de tener un buen recorrido comercial para que la película pueda convertirse en un éxito.

