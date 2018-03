Natalia Subtil, lista para lanzar su primer sencillo

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q.Roo.- La modelo, actriz y ahora cantante Natalia Subtil lanzará su primer sencillo como solista en un gran escenario, pues fue invitada como conductora para los Billboard Latin Music Showcase; sin embargo, esta invitación culminó con una participación especial donde presentará su música. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, platicó lo emocionada y bendecida que se siente con este gran comienzo.

El próximo 17 de abril, la modelo brasileña estará presentando y cantando por primera vez sus propios temas en la primera edición de los Billboard Latin Music Showcase, un importante evento que tiene como objetivo mostrar la diversidad de géneros en la música latina y hacer que esto se vuelva una ceremonia paralela a la entrega de premios que se hace en Las Vegas y que por primera vez llegará a la Arena Ciudad de México con la misma producción que se ha hecho en otros países y un escenario 360 grados que acercará más a los talentos con sus fans.

La bella Natalia compartirá escenario con estrellas de la talla de Pablo Montero, Moderatto, Belanova, CD9, Juan Magan, Yandel, Mario Bautista y Caligaris, entre otros, donde lanzará el video y tema de su nuevo sencillo como solista, al respecto se dijo emocionada.

“Me invitaron a ser la conductora, estaba feliz y toda la cosa, pero después platicando decidieron que tendría un espacio para cantar, lo cual me pareció increíble, yo no lo podía creer, quería gritar pero estaba fingiendo que todo estaba normal, aunque por dentro me moría de felicidad, tuve que contener mis emociones”, dijo.

Luego de debutar en el ámbito musical al lado de Thascya con el tema “Baila así”, Natalia enfrentará un escenario para ella sola, cosa que la emociona pero le da un poco de miedillo.

“Iré sola a presentar mi nuevo sencillo, me da miedo pero sé que es el mejor escenario, ya preparé un medley de canciones, habrá sorpresas, cantaré una canción de una artista mexicana y mi nuevo sencillo, mezclaré ritmos brasileños con mexicanos, por ahí va a ser la onda para que conozcan quien es Natalia”, expresó.

Complace a su público

“La gente me anda pidiendo más, por lo que tengo que hacer las cosas más rápidas, lo estaba haciendo lento para no equivocarme pero los fans me piden más a través de las redes sociales, así que comenzaré a lanzar varios sencillos para poder tener mi propio concierto pronto, pero eso se lleva un poco de tiempo, ahora me ocupo en el video que grabaré en un hotel de la Ciudad de México, se escucha sencillo y rápido pero no es solo mi tiempo, tenemos que componer las canciones, producirlas, mezclarlas, remasterizar y eso lleva días, hay toda una magia detrás, son cosas que van sucediendo poco a poco y estoy muy feliz con eso”, detalló Natalia, quien ha pensado en Quintana Roo para grabar videos de algunas de sus canciones.

“Tengo una idea de hacer una canción en la playa, en este primer sencillo no queda pero sé que en un futuro estaré por allá, tengo muchas ganas de hacer un video en Las Coloradas de Yucatán, me parece un lugar maravilloso, solo lo he visto por foto pero sé que es muy bonito, a todos mis amigos que van a pedir novia les propongo ir a ese lugar. Cancún me encanta ahí hice mi Playboy porque me fascina el lugar y sé que voy a regresar ahora como cantante”, puntualizó la bella brasileña.