Ciudad de México.- Fue en 1997 cuando el director estadounidense P.J. Hogan logró reunir a Julia Roberts y Cameron Diaz, dos de las actrices con más trayectoria en Hollywood, en una de las comedias románticas favoritas del público: 'My Best Friend's Wedding', conocida en México como 'La Boda de Mi Mejor Amigo'; 22 años después, en nuestro país, se trata de dar un nuevo aire a esta historia... con un resultado muy cuestionable.

En la versión mexicana del filme, Ana Serradilla toma el rol de Julia Roberts, y Natasha Dupeyrón el de Cameron Diaz; Carlos Ferro, Miguel Ángel Silvestre, Mónica Huarte y Minnie West completan la ecuación.

Aunque es notable la inversión de los realizadores mexicanos, y el esfuerzo de los actores y el director por conseguir un resultado aceptable en el remake, uno de los elementos más importantes de la versión original pone en jaque a esta producción: la música.

El soundtrack utlizado en 'My Best Friend´s Wedding' fue tan popular en su momento que incluso se comercializó en un disco compacto, el cual ahora puede escucharse en plataformas digitales como Spotify; por otro lado, la música original de James Newton Howard consiguió una nominación al Oscar, en 1998.

Y en México...

Economía Hoy te cuenta qué canciones se utilizaron en nuestro país en los puntos clave de esta historia de amor.

El primer gran momento musical de 'My Best Friend's Wedding' llega en sus primeros segundos, cuando con el tema 'Wishin and Hopin' de Ani DiFranco, el rosa, y los vestidos y anillos de boda inundan la pantalla.

En la versión de 2019, el intro fue sustituido por una animación en la que puede escucharse de fondo el tema 'Quiero que me quieras' de Espumas y Terciopelo... y hay que reconocer que la canción es buena.

En la versión original, podemos escuchar a Cameron Diaz cantando muy mal en un karaoke; el tema utilizado es 'I Just Don't Know What To Do With Myself'.

En México, la canción elegida fue 'Yo No Te Pido la Luna' de Daniela Romo. Por cierto, esta cantante hace una aparición muy especial en la nueva versión.

Si una canción representa a la cinta protagonizada por Julia Roberts es 'I Say a Little Prayer (For You)´; el tema ocupa un lugar importante entre los fans del filme, pues puede escucharse en la emblemática escena del restaurante y rumbo al final.

En México, se optó por 'Amante Bandido' de Miguel Bosé... y la gente no está muy contenta

Y ahora, quizás el mayor sacrilegio a la historia original (si lo de 'Amante Bandido' no terminó por hacerte derramar bilis).

Al final de la película, el personaje de Julia Roberts ofrece como regalo de bodas a su mejor amigo y al personaje de Cameron Diaz una canción: 'The Way You Look Tonight', en voz de Tony Bennett.

Para la historia, el tema es importante, ya que es una canción que representa el cariño que el personaje de Julia Roberts comparte con su amigo.

En México no escuchamos a Tony Bennett, pero sí a Benny Ibarra, el integrante de Timbiriche, con 'Cielo'.