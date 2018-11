Natti Natasha canta tema explicito a niños con cáncer

Agencia

ECUADOR.- La cantante de reguetón Natti Natasha, fue duramente criticada por cantarles a los niños de un hospital un tema con contenido para adultos.

De acuerdo a Vanguardia la escena es esta: La cantante Natti Natasha está en un hospital rodeada de niños que padecen cáncer en Ecuador y para reanimarlos se pone a cantar a capella un tema que reza: "Quiere' remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo, uoh-oh, no-no. Que no se te apague la excitación, tú sabes que yo no te dejo planta'o. Calma'o, que yo voy en camino, amor, calma'o, que yo quiero contigo. Si tú me llama', nos vamo' pa' tu casa, nos quedamo' en la cama, sin pijama, sin pijama".

La cantante dominicana visitó a un grupo de niños de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca), en Ecuador y les cantó el tema y además los invitó a corear el contenido explícito del tema, el cual hizo en colaboración con la también cantante Becky G.

Las redes sociales estallaron y miles de usuarios arremetieron en contra de la cantante, ya que consideraron inapropiado el contenido de sus letras tanto para los niños como para la circunstancia que atraviesan.

Manager: hoy vamos a visitar niños con cáncer



Natti Natasha: les voy a cantar una canción sobre drogas y sexo — Aquiles Brinco (@EchoErGuevon) 21 de noviembre de 2018