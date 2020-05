Tras salir negativo a la prueba de Covid-19, Julio Preciado se recupera de la neumonía

Guadalajara, Jalisco.-Tras salir negativo a coronavirus y confirmar que su enfermedad corresponde a una neumonía, Julio Preciado se recupera favorablemente en un hospital privado de Guadalajara, donde permanecerá al menos tres días más.

Y una vez que sea dado de alta, platicó el cantante, no volverá pronto a su natal Mazatlán, Sinaloa, pues teme ponerse en riesgo.

"Me quedo en Guadalajara una vez que salga del hospital. Yo creo que por lo menos unos 10 días más. Vamos a ver cómo continúa el tema del Covid- 19 en Mazatlán, lo que pasa es que recientemente han surgido varios casos y no quiero exponerme más".

Preciado comenzó a sentirse mal el fin de semana; presentaba síntomas similares a los del coronavirus, por lo que se trasladó de Mazatlán a Guadalajara.

Aclaró que son falsos los rumores que corrieron acerca de que ninguna ambulancia le quiso dar servicio.