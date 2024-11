Netflix convierte a Anya Taylor-Joy en asesina para su nueva serie

Anya Taylor-Joy se pondrá la piel de una asesina para su nueva serie con Netflix, la cual será una adaptación de la novela de Bella Mackie, ‘How to Kill Your Family’.

La serie, que consta de ocho episodios, fue anunciada durante el Festival de TV de Edimburgo y contará con la estrella de 28 años en el papel de Grace Bernard, la protagonista de la historia.

La sinopsis de la serie describe a Grace Bernard como la hija de Simon Artemis, un multimillonario que niega recordar la aventura que resultó en su nacimiento. Grace, junto con su madre, fue dejada a su suerte.

Tras la muerte de su madre y el rechazo por parte de aquellos que debieron amarla, Grace decide vengarse de su familia extendida mediante métodos creativos y mortales.

"As soon as I turned the last page, I knew I had to be a part of bringing this story to life."



Anya Taylor-Joy will star in the upcoming thriller series How to Kill Your Family ⤵️https://t.co/NgrOgLlP7r pic.twitter.com/Z3C0guDg60