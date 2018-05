La nueva película de Netflix con Ryan Reynolds será la más cara

Agencia

ESTADOS UNIDOS.-Mientras algunos cineastas y el festival de Cannes acusan a Netflix de no hacer auténticas películas (porque no las estrenan en salas de cine), la plataforma de streaming sigue a lo suyo. Y por lo visto no les puede ir mejor: ha alcanzado un valor cercano a Disney. Su nuevo y llamativo proyecto cinematográfico es una prueba de ello ya que van a gastarse 150 millones de dólares, dio a conocer Spinof.

Es el presupuesto más elevado hasta la fecha para la compañía tras los 90 millones que costó 'Bright' (cuya secuela ya está en marcha) con Will Smith como protagonista y David Ayer como director. La nueva superproducción de Netflix estará escrita por Paul Wernick y Rhett Reese —guionistas de las películas de Deadpool y 'Life (Vida)'—, dirigida por Michael Bay y protagonizada por Ryan Reynolds.

Será la primera vez que el director de la saga 'Transformers' y el protagonista de 'Green Lantern' trabajen juntos. Teniendo en cuenta los éxitos de Michael Bay y que 'Deadpool 2'está arrasando en taquilla, es fácil entender por qué en Netflix consideran que merece la pena poner sobre la mesa un gran presupuesto para reunir a estos talentos.

El proyecto se titula 'Six Underground' y, por supuesto, habrá mucha acción. La historia gira en torno a seis multimillonarios que deciden fingir sus muertes y formar un equipo clandestino de justicieros.

Puede ser divertido si aciertan con el casting y, si al público le gusta, seguro que pueden convertirlo en una franquicia. El rodaje comenzará este verano y el estreno tendrá lugar en 2019 (de momento no hay fecha concreta).

De acuerdo con La Premier, aunque el presupuesto es demasiado elevado, podría ser fácilmente superado por otro gran proyecto de esta plataforma de streaming: la próxima película de Martin Scorsese con Robert DeNiro y Al Pacino, The Irishman, que está pendiente de estreno y en la que se han invertido 105 millones de dólares hasta el momento.