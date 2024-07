Netflix revela detrás de escena de la temporada 5 de 'Stranger Things'

¡Ya está aquí! Netflix ha revelado a los fanáticos de ‘Stranger Things’ el primer detrás de escena de la quinta temporada.

A la quinta parte de la aclamada serie de la famosa plataforma de streaming, se sumaron los actores Nell Fisher, Alex Breaux y Jake Connelly.

En forma de un video, en el behind the scenes de la producción, se muestra el regreso del equipo protagonista conformado por Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gates Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) y Will (Noah Schnapp), quienes aparecen alrededor de un radio mientras disfrutan de su almuerzo.

“Nerds... hemos llegado a la mitad del rodaje de la última temporada y queríamos darles a todos un vistazo de lo que hemos estado haciendo”, publicó la cuenta oficial de la serie en X (antes Twitter).

🤯 La temporada más grande hasta ahora ✅

⌛ Una espera que valió la pena ✅

🎥 Más cerca de terminar el rodaje ✅

¡Disfruten este detrás de cámaras de la quinta y última temporada de ‘Stranger Things’! 🧇 ✋🚲🩸🧙‍♂️ pic.twitter.com/zsiXZLy0RU — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 15, 2024

El clip también revive algunos detalles de las temporadas pasadas, además destaca los 10 años en que ha participado Millie Bobby Brown como Eleven (Once) en la aclamada serie, aunque no deja ver su caracterización como su icónico personaje.

De acuerdo con información de Variety, el vistazo también dejó al descubierto algunos detalles de los set de rodaje de la serie, ubicados en Atlanta, donde se ha estado trabajando en lo que va del año.

Una de las tomas prometedoras del video deja escuchar a Jamie Campbell Bower, el intérprete de Vecna, el villano central de la historia, quien asegura que la quinta temporada será la mejor.

"La cuarta fue una gran temporada. La quinta será mejor", afirmó desde su camerino.

La plataforma de streaming no ha revelado la fecha oficial de estreno, sin embargo, la prensa estadounidense especula que podría ser en el transcurso de 2025.

Con información de Reforma y redes sociales