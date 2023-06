Vecna protagonizará Juego de realidad virtual de Stranger Things

Stranger Things es una de las franquicias más importantes para Netflix, por lo que se expandió a más medios libros, cómics y uno de los próximos proyectos de la saga es un juego de realidad virtual protagonizado por el villano principal Vecna a quien conocimos en la cuarta temporada, aunque siempre estuvo en las sombras desde el inicio.

Stranger Thinghs VR llegará tanto a Quest 2 como Quest Pro 2 en otoño de este 2023 y recientemente decidieron liberar el primer tráiler para que los jugadores se den una idea de cómo se verá y será la jugabilidad.

Los jugadores podrán meterse en la piel del antagonista que está ansioso por vengarse de Eleven y sus amigos, aparentemente podrás utilizar sus habilidades que incluyen telequinesis y manipulación de los sueños.

Además aparentemente se incluirán varios flashbacks para conocer más del pasado de Henry Creel, además Vecna se cruzará y enfrentará con otras criaturas que habitan el Upside Down.

El juego de realidad virtual podría aligerar un poco la espera para los fanáticos para la quinta y última temporada de Stranger Things, recientemente llegaron noticias negativas por que el rodaje se pospuso por la huelga de guionistas, tal parece que los hermanos Duffer creadores del programa no tienen intenciones de reanudar hasta que los escritores y los estudios lleguen a un trato justo como gratificación por sus servicios.

Recordemos que la cuarta temporada se dividió en dos volúmenes los cuales fueron alabados por la crítica especializada y los fans, por lo que las expectativas para el último ciclo son muy altas, con un amplio reparto que incluye a Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour, Winona Ryder, Joe Keery, Sadie Sink, entre muchos otros por el momento la quinta no cuenta con fecha de lanzamiento tentativa.

