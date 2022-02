Ni los destrozos de los docentes evitaron la boda de Elba Esther Gordillo

Al ritmo de "You're the first, the last, my everything" de Barry White en el Centro de Santo Domingo, se llevó a cabo la boda de Elbal Esther Gordillo y su ahora esposo, Luis Antonio Lagunas Gutiérrez, a pesar de los destrozos hechos por los integrantes del Centro de Comunicación Social de la Sección XXII Oaxaca.

Este sábado la exlíder de del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y su abogado contrajeron matrimonio en el estado de Oaxaca, pero momentos antes de la boda un grupo de sindicalizados destrozaron las mesas, sillas y arreglos donde se llevó a cabo la celebración.

Con la insignia: “Aquí no eres bien recibida”, “¡Elba, entiende, la CNTE no te quiere!”, los docentes entraron a la fuerza ocasionando la destrucción casi total de la locación.

Pero este percance no tuvo influencia alguna pues Esther Gordillo la pasó de lo más feliz en su boda, junto a su tercer esposo.

En redes sociales circulan videos donde se observas a la exlíder del SNTE bailar al ritmo de Barry White con Lagunas Gutiérrez, mientras los invitados aplauden a la feliz pareja.

Boda de Elba Esther, una ofensa; docentes

El movimiento docente consideró como "una ofensa a la lucha por la educación pública", que la exlideresa haya elegido precisamente Oaxaca para llevar a cabo la boda, uno de los principales bastiones del movimiento magisterial.

Un día antes, la exdirigente magisterial y su novio publicaron un video, grabado en el Jardín Etnobotánico del Centro Cultural Santo Domingo, en el que daban a conocer la noticia de su boda y en el que la ex maestra afirmó estar "feliz y plena".

Fernando González Sánchez, presidente de Redes Sociales Progresistas, da a conocer por redes sociales fotos de la unión matrimonial de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo con su abogado, Luis Antonio Lagunas Gutiérrez de 41 años.

En la información que circuló en redes sociales se informó que la fiesta fue en el Jardín Etnobotánico en el centro de Oaxaca.

Y después de marchar en contra de Elba Esther Gordillo, integrantes del magisterio de la Sección 22 ingresó violentamente al lugar donde se llevaría a cabo la convivencia de su boda en Santo Domingo, en el Jardín Etnobotánico, en Oaxaca.



