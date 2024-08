Nick Carter lanza demanda contra mujer que lo acusa de abuso sexual

Nick Carter, miembro de los Backstreet Boys, ha presentado una demanda en contra de Melissa Schuman, quien lo acusa de haber abusado sexualmente de ella, reveló Variety.

De acuerdo con el medio de entretenimiento estadounidense, el cantante negó la acusación y exigió un total de 2.5 millones de dólares por daños y perjuicios.

Shuman, vocalista del grupo Dream de principios de la década de 2000, alegó que la agresión por parte de Carter tuvo lugar en 2003 mientras ambos rodaban en Los Ángeles la película de terror para adolescentes ‘The Hollow’.

Backstreet Boys member Nick Carter has filed a countersuit against his sexual assault accuser Melissa Schuman, denying her allegations and demanding $2.5 million in damages. https://t.co/WWhZQ05hHv