Nicole Kidman asegura tema icónico de INXS para ‘Babygirl’

Entre las muchas curiosidades que rodean a la película ‘Babygirl’, actualmente en cartelera, destaca un dato fascinante: Nicole Kidman, la protagonista del filme, jugó un papel clave en la obtención de una canción icónica de INXS para la producción.

De acuerdo con Halina Reijn, directora de la cinta, la actriz ganadora del Óscar fue esencial para asegurar los derechos de ‘Never Tear Us Apart’, un clásico de la banda australiana, que acompaña una escena crucial en la trama.

"Pusimos la canción en el montaje (de la cinta). Casi lloré. Mi editor y yo nos gritábamos el uno al otro" , explicó Reijn en una entrevista para ReelBlend Podcast.