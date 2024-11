Niegan a acusadores de Michael Jackson acceso a su expediente penal

Un juez en California rechazó la solicitud de Wade Robson y James Safechuck para acceder a la totalidad del expediente penal de Michael Jackson, que abarca registros desde principios de la década de 1990.

Los dos han acusado al difunto ‘Rey del Pop’ de abuso sexual durante varios años y ahora enfrentan un obstáculo en su caso esta semana.

Estos documentos sobre las pasadas acusaciones de abuso relacionadas con el fallecido ‘Rey del Pop’, ubicadas en Santa Bárbara y en Los Ángeles, incluyen imágenes de Jackson desnudo y de sus genitales, tomadas por los agentes encargados de una investigación criminal en su contra, en 1993.

"No se puede discutir que esta evidencia es relevante. Necesitamos estas citaciones no solo para obtener la evidencia sino para establecer la base (para otra posible evidencia)".

Michael Jackson Accusers Blocked From Getting Full Criminal Case File Going Back to 1993



🔗 https://t.co/D1cwYi5p04 pic.twitter.com/N0tWwlxYNE