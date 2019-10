No canto con cualquiera: Enrique Guzmán 'le hace el feo' a Frida Sofía

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Frida Sofía y su familia siguen en el ojo del huracán y es que ahora su abuelo Enrique Guzmán dijo no tener interés de subirse a un escenario con ella porque “no canta con cualquiera”, declaración que evidenció aún más el distanciamiento que surgió entre ellos desde hace unos días.

De acuerdo a Infobae, el cantante fue cuestionado sobre una posible colaboración con la hija de Alejandra Guzmán, pero de forma cómica evadió el cuestionamiento y fingió no conocer del tema.

A pesar de su reacción, Guzmán dijo que Frida Sofía debe triunfar antes de poder hacer un dueto con él.

“Creo que canta con mariachi. No, ahorita no, hasta que no triunfe, no. Yo no canto con cualquiera”, dijo durante una entrevista en el programa Hoy.

La respuesta incomodó a los presentadores de la emisión matutina de Televisa, Andrea Legarreta, Jorge “El Burro” Van Rankin y Raúl Araiza, quienes cambiaron el tema de inmediato.

Enrique Guzmán mencionó que ahora puede colaborar con varias personalidades porque “tengo una lista así (grande) de artistas que quieren grabar conmigo".

Desde que Frida Sofía ventiló algunos conflictos con su familia la polémica la persigue.

La joven fue tajante y se mostró molesta por el trato que, según ella, recibe de parte de la dinastía Pinal. Pero fue su abuelo Enrique Guzmán quien se mantuvo a su lado a pesar de los dimes y diretes que se mantuvieron vigentes entre su nieta y su propia hija Alejandra.

Este único contacto familiar terminó después de que el rockero le recriminó por haber dicho que no tenía ningún comentario sobre el nacimiento de su primo Apolo.

“Estás aprendiendo a quedarte sola, y eso me entristece. Pero allá tú!”, le escribió el cantante a la joven a través de WhatsApp.

Frida compartió una captura de pantalla del mensaje en su celular, donde Enrique Guzmán le desea suerte y se burla al recomendarle que aproveche el apoyo que le ha ofrecido la actriz Carmen Salinas para darle cariño y trabajo en “Aventurera”.

“Esto parece una cursi telenovela barata. Yo, esos papeles no los he aceptado nunca, así que, si sabes contar, no cuentes conmigo. LO SIENTO FRIDA”, escribió Guzmán a su nieta.

Al parecer, lo que más molestó a Enrique Guzmán fue que Frida considere que su mamá no tiene moral. “Ella piensa que su mamá era una prostituta, yo no lo creo, no creo que la carrera artística de Alejandra tenga algo que ver con la prostitución, no ha tenido nada que ver con eso nunca, pero sí ha sido muy activa, entonces las envidias y los celos son personales”, dijo el cantante en una entrevista para el programa “Sale el sol” de la cadena Imagen Televisión.

Para Guzmán, lo que ha hecho su nieta durante los últimos meses son “tonterías de gente joven, dicen que la juventud es una enfermedad que se quita con el tiempo, está desbocada y ya ella sabe lo que hace es lo suficientemente mayor, tiene 28 años”.

“Quiere independizarse de toda la familia, le estorba la familia, ella quiere triunfar y ojalá lo logre. Ella no quiere a su familia, es muy difícil que yo le diga a mi nieta ‘quiéreme’, si ella no quiere hacerlo. Ojalá que triunfe porque si no, se va a quedar sola”, agregó.

Frida Sofía no se ha mostrado arrepentida y no piensa dar marcha atrás, ya que ha compartido mensajes que la motivan a no tener miedo de cortar relaciones con familiares.