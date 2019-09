Verónica Castro deja la actuación por las 'agresiones y escarnio'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Parece que el escándalo de la supuesta boda con Yolanda Andrade ha afectado profundamente a Verónica Castro, y es que la actriz y conductora anunció su retiro después de 53 años en el mundo del espectáculo.

A través de su cuenta de Instagram ‘La Vero’ compartió un video de su hijo Christian interpretando una canción y aprovechó para anunciar su sorpresivo retiro y explicó la causa que como todos pueden imaginar, tiene que ver con los fuertes rumores de la supuesta relación que tuvo con Yolanda Andrade.

“Quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento que me merece tanto respeto a este público infinito que me ha dado tanto que me ha regalado sus frases su tiempo su cariño, Que elegí hoy que es el día de mi santa madre María de Guadalupe y en su nombre les digo adiós la vida ha cambiado mucho pero yo no puedo con la agresión y el escarnio Y digo adiós a Lo que tanto ame mi profesión por 53 años entregue mi vida con todo mi amor gracias por todo pero estoy agotada de tanto mal” escribió Verónica.

Desde hace varios días la actriz protagonizó una serie de dimes y diretes con su examiga y según los rumores, amante, Yolanda Andrade; quién hiciera público el enlace matrimonial que realizarán en Amsterdam hace 10 años.

Aunque Castro lo desmintió en todos los medios a los que concedió entrevistas, Yolanda señaló la existencia de fotos y videos que comprobaban su versión, pruebas que aún no han salido a la luz y que fueron confirmadas por Gustavo Adolfo Infante.

Verónica aseguró que esta ‘broma’ por parte de Yolanda se había salido de control y que incluso se encontraba sumamente preocupada por la salud de su madre, quien se había enterado de los rumores.