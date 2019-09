Si yo contara 'momentos' le iría muy mal a Verónica: Yolanda Andrade

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Yolanda Andrade finalmente confirmó que se casó con la estrella mexicana Verónica Castro y además, señaló tener pruebas como videos y fotografías del evento e incluso dijo que hay detalles que podrían meter en problemas a 'La Vero'.

De acuerdo a Infobae, la conductora había sigo ambigua con sus respuestas sobre el tema, pero cuando en una entrevista de la cadena Univisión le preguntaron si se casó con Verónica Castro, respondió: "Sí".

"Vivimos muchos momentos muy importantes. Sería una pena que yo me pusiera a dar explicación y contar momentos porque le va a ir peor a ella".

"El hecho que me diga que yo soy una malagradecida, no me ofende, el hecho de que diga que yo soy la lesbiana y ella no, tampoco, está bien; si mañana dice que soy hermafrodita, no me importa. Pero lo que sí me importa y por eso estoy dando esta entrevista es que yo no soy ninguna mentirosa. Yo no he dicho ninguna mentira", dijo segura ante la cámara.

Andrade se sorprendió porque cuando Verónica habló ante algunos medios mexicanos para negar todo, "ella dijo muy despectivamente que no era lesbiana. Eso fue muy feo de su parte, yo creo que lo hizo con mucho coraje porque dio un énfasis muy, repito la palabra, despectivo, contra la comunidad, como si ser lesbiana fuera algo malo".

“La verdad la tengo yo”: Yolanda Andrade insiste en que se casó con Verónica Castro. Tendremos más declaraciones exclusivas estas tarde a las 5/4c. pic.twitter.com/nhbrgYid1l — Primer Impacto (@PrimerImpacto) September 9, 2019

"A Verónica le está pasando algo muy raro, porque siempre le echa la culpa a todo el mundo y ella es la víctima", dijo Yolanda, aunque aseguró que no quiere pelear con ella. Aclaró que su humor incluye algunas publicaciones en redes sociales, que para muchas personas fueron interpretadas como una falta de respeto.

"Ese es mi humor y ella lo sabe y lo conoce. Ahí yo le estoy diciendo, 'vamos a hacer la paz', no es burla ni nada", sostuvo.

"Yo tengo un programa que se llama "Consecuencias con Joe", en ese programa me meto a la cárcel y hablo con los delincuentes. Ellos me están contando la verdad, ¿con qué cara voy a decir una mentira? Yo vengo de una rehabilitación por alcohólica y drogadicta, yo todos los días vivo mi 'solo por hoy'.

Yolanda confirmó todo, pero no quiere enemistarse con quien fuera su gran amor. "Invito a Verónica a la paz. La cosa fue entre ella y yo, y yo le ofrezco la paz. Eso es lo que yo quiero. Y a la gente que me está insultando: yo tengo la verdad. ¿Qué quieren? ¿que les ponga la foto y el video y dejarla a ella peor?, ¿para qué?".

"No podemos lastimarnos así, si nos quejamos de la violencia, de la falta de respeto, ¿por qué nos estamos lastimando tanto si nos quisimos? eso está peor. Ya no quiero yo este tema", finalizó en la entrevista con "Primer Impacto".

Un par de días antes de que Yolanda Andrade confirmara su relación, Verónica Castro habló en un programa de radio para explicar que ya se había comunicado con la presentadora para pedirle que la dejara en paz.

Verónica se notaba molesta y confirmó: "Quise mucho a Yolanda, la quise mucho, ya no la quiero. Ya le dije que ya no, porque ya se pasó de graciosa y de simpática, ya se pasó a ser agresiva".