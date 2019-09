No soy lesbiana: Verónica Castro responde a Yolanda Andrade

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Yolanda Andrade diera a entender en el programa de radio de Javier Poza, que se casó hace 20 años con Verónica Castro, la actriz rompió el silencio y salió a desmentir a la conductora.

De acuerdo a Vanguardia, en el programa Venga la Alegría, en donde a través de una llamada telefónica dijo “no soy lesbiana en esta vida”.

"Yo sé con quién se casó, pero no es mi papel decirlo, de hecho me avisó Yolanda hace muchos años. Yo nunca me he casado, ni me casé con los padres de mis hijos menos con alguien más".

¡EN EXCLUSIVA para #VLA, nuestra querida Verónica Castro desmiente el rumor de una supuesta boda y reafirma sus preferencias sexuales! @vrocastroficial >>https://t.co/gQ6ToAZJMg pic.twitter.com/dxjIHe7Wj4 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 4, 2019

Molesta, la madre de Christian Castro dijo que ya estaba harta de que de unos días para acá la etiqueten como la ex de Yolanda, que al principio lo tomaba como broma.

"Al principio lo tomaba como broma, pero después se pasó, no soy lesbiana en esta vida, mis dos grandes amores fueron los padres de mis hijos y hasta ahí. Yo ya voy de salida, ya déjenme en paz. Le escribí y le pedí que ya no hiciera más tonterías, se me hace una falta de respeto, yo soy una señora que la verdad, me guío por la derecha".

Verónica pidió que respeto para su persona y declaró que no entiende porqué Yolanda hizo este tipo de declaraciones pese a que ya es una mujer adulta y que espera que deje de hablar de ella.