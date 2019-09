Quiero que Verónica Castro me desmienta: Yolanda Andrade sobre su boda (video)

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Yolanda Andrade ha hablado sobre la relación que tuvo con una mujer "muy famosa y muy querida" con quien se casó en Ámsterdam y muchos se encuentran casi seguros que se trata de Verónica Castro, ayer la propia Yolanda declaró la verdad sobre esa boda e incluso retó a Verónica a desmentirla.

De acuerdo a Infobae, en una entrevista con Javier Poza, el comunicador tocó el tema al dudar en felicitarla por ser una mujer casada, a lo que Andrade respondió:

"Ah, claro, que me casé. Sí, Javier, como no hay divorcio todavía, no sé si sigo casada. Me casé con una mujer maravillosa que tú conoces. Estábamos en ese momento en ese amor… Sí pasó. Nos casamos en Amsterdam, fue un momento muy bonito. No te puedo decir en qué año porque luego van a sacar cuentas".

Poza insistió en saber el nombre de la esposa de Yolanda, quien se limitó a decir que se trató de una "una mujer maravillosa, muy querida. No me queda a mí decirlo", dijo al agregar que la implicada no quiere que se sepa nada.

Pero Yolanda reiteró: "No tiene nada de malo, así fue en ese momento de nuestras vidas. Una mujer hermosa y querida por todo México, qué halago que rápidamente digan Verónica Castro".

Javier Poza le cuestionó si se trataba de una broma, a lo que la también actriz remató: "No es broma casarte. Es un acto de amor, Javier. Todo lo que yo te diga a ti Javier Poza, es cierto. Puedo bromear pero todo lo que te diga a ti, es cierto".

Javier Poza mencionó varias veces el nombre de Verónica Castro, pero Yolanda nunca lo pronunció para confirmar si ella es su esposa. Sin embargo, comenzó a dar algunas pistas que se ligan rápidamente a la legendaria actriz.

"Fue más o menos en la época de Big Brother. Fui madrastra de dos (que podrían ser Michelle y Cristian Castro). Pues así fue, yo no sé cuál es el problema (de confirmarlo)", dijo Yolanda.

En medio de risas nerviosas, Andrade dijo que le gustaría que Verónica estuviera escuchando todo y se hubiera comunicado vía telefónica con el programa de radio.

En el nombre de nuestra amistad, quiero que Verónica Castro me desmienta.

"Se acabó el tema. Lo bueno que Verónica es una mujer muy inteligente, es brillante y (esto) no nos puede afectar", sentenció Andrade sin dar más detalles sobre el idilio.

En 2003, Yolanda Andrade trabajó con Verónica Castro, en el reality show Big Brother VIP 2, donde presumían de una gran amistad.

En encuentros con la prensa, Andrade no ha negado ni confirmado que se trate de Verónica Castro, quien tampoco ha dado declaraciones al respecto.