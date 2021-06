El cantante Christian Nodal se dijo feliz y emocionado de poder unir su vida a la de "Beli", y se deshizo en halagos para su futura esposa.

"Saben que yo me quiero casar con ella… a los dos meses de novios yo ya me quería casar con ella porque es la persona más especial, para mí es un ángel que me salvó la vida, me ha enseñado mucho, me ha hecho crecer como hombre, para mí es la mejor mujer que existe", contó Nodal.