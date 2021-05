Ricardo Montaner confiesa haber ayudado a Nodal a elegir el anillo para Belinda

Ricardo Montaner fue testigo del inicio del romance entre Belinda y Christian Nodal durante las grabaciones y transmisión del programa La Voz, que se llevó a cabo el año pasado.

El cantautor reveló que fue él quien le ayudó a Nodal a escoger el anillo que le entregó a la intérprete de 31 años, en un restaurante de Barcelona, España, y que está valuado en tres millones de dólares.

Montaner, quien actualmente está en La Voz Argentina, celebró la noticia de sus colegas y se desvivió en halagos por cada uno.

"Hoy puedo decir que Belinda tiene a su lado a un gran muchacho con mucho sentimiento y, además, con muchas ganas de que funcione y eso es muy importante".

"Nodal tiene a lado una mujer que ha probado suerte en el amor en años anteriores y no le ha ido demasiado bien. Siento que Nodal se está llevando a una princesa maravillosa y ojalá se casen pronto y me inviten, porque no me han hablado para invitarme", compartió a medios nacionales.