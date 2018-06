Novio de Ariana Grande le da su ‘prueba de amor’

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Pete Davidson confirmó con dos tatuajes, ¡que sale con Ariana Grande!

El actor de Saturday Night Live apareció en Instagram este sábado con dos tatuajes de imágenes que hacen referencia a la intérprete de "No Tears Left To Cry".

"Tuvimos una buena noche", escribió el artista London Reese, artista de tatuajes radicado en Los Ángeles, junto a la foto en la que aparece Davidson mostrando una de las marcas de tinta detrás de su oreja.

De acuerdo con información de Nación Rex, dicho diseño es muy similar a la máscara con orejas de conejo que usó Grande para la portada de Dangerous Woman.

Buzzfeed, quien reportó primero las publicaciones de Reese, afirma que el tatuador cambió el pie de foto.

"Tuvimos una buena noche en algún lugar de las colinas de Los Ángeles. Pete ama algo a Ariana", reporta el medio que era lo que decía la captura original.

Según el portal, Reese también borró la foto del segundo tatuaje de Davidson, el cual consiste en las iniciales de Ariana Grande en su mano.

La originaria de Boca Raton, Florida, terminó recientemente una relación de dos años de noviazgo con el rapero Mac Miller; su separación se anunció el pasado 10 de mayo.

Grande ya ha presumido en Instagram su nueva conquista, pues hace unos días compartió en una fotografía de ambos en la que Davidson la está abrazando y dando un beso en la mejilla.

Ariana Grande's boyfriend Pete Davidson has gotten tattooed her initials and her iconic 'Dangerous Woman' bunny ears. pic.twitter.com/i9cJSNbTs9