Nueva demanda contra Diddy destapa abuso sexual de niña de 13 años

El fin de semana, siete nuevas demandas golpearon a ‘Diddy’ Combs desde prisión, incluyendo una muy grave que lo acusa de drogar y violar a una niña de 13 años en el año 2000.

El portal TMZ brindó los siguientes detalles del caso del rapero: esta última demanda asegura que el rapero abusó sexualmente de una menor de edad junto a una celebridad masculina, mientras que su pareja, otra famosa de alto nivel, los observaba.

El abogado Tony Buzbee, con sede en Houston, señaló a inicios de este mes que presentaría alrededor de 120 demandas en contra del magnate. Hace una semana, trascendieron las primeras seis denuncias oficiales.

#Diddy has been hit with a flood of new lawsuits -- including one brought by a girl who referenced unnamed celebrities and was just 13 years old at the time of the horrifying allegations. Full story here: https://t.co/3EabYqdzQK pic.twitter.com/jXvdMYyIdE