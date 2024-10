Presentan 120 demandas contra Diddy Combs por agresión sexual

Sean ‘Diddy’ Combs se está hundiendo en un pozo muy profundo, especialmente ahora que se dio a conocer que 120 presuntas víctimas presentaron sus demandas contra el rapero por agresión sexual.

Durante una conferencia de prensa en Houston realizada este martes, un grupo de abogados reveló que Combs se enfrenta a más de 100 demandas adicionales las cuales serán presentadas las próximas semanas en Nueva York, Los Ángeles y Miami.

Diddy faces 120 new s*xual assault allegations



Attorney Tony Buzbee is representing 120 new accusers in civil suits spanning 20 years, with victims as young as 9, 14, and 15.



A Diddy s*xual assault hotline is available for victims to come forward with allegations.