La alianza entre Marvel Studios y Sony Pictures continúa y ahora es el turno de "Morbius" el villano de los cómics que lanzó su primer tráiler este martes.

A menos de tres meses que este filme protagonizado por Jared Leto llegue al cine mostró algunas pistas de lo que será este filme y su relación con el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

El avance muestra un par de guiños a otros filmes de Marvel y Sony, entre ellos una referencia al simbionte y la aparición de Michael Keaton.

It's all about to become connected... #Morbius pic.twitter.com/lPCNzR2nwU

Será el próximo 18 de enero cuando este largometraje llegue a la cartelera mundial.

Who is #MORBIUS? Meet the brilliant Dr. Michael Morbius and his powerful alter-ego, straight from the 50th anniversary of his Marvel comic debut to his first ever big screen appearance. New Trailer tomorrow. pic.twitter.com/yEH4WF3IFq