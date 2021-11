Nuevos Tv Spots de “Spiderman: No Way Home” confirman el multiverso

Solo bastaron cinco días del estreno del tráiler, para que Sony Pictures, lanzará una serie de Tv Spots en Estados Unidos de la nueva película de “Spider-Man: No Way Home”.

El hype entre los fans crece minuto a minuto, ante la llegada del estreno de la película que tiene como fecha programada el 17 de diciembre de 2021.

Si eres de las personas que prefiere guardadas sus expectativas hasta mero día, del estreno te recomendamos ir con precaución.

Tv Spots número 1

Tv Spots número 2

Tv Spots número 3

Tv Spots número 4

La tercera entrega del trepa-muros del UCM fue dirigida por Jon Watts, la cual daría final de la trilogía que trajo al Hombre Araña al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

'Spider-Man: No Way Home' cuenta hasta el momento con las confirmaciones de actores como:

Checa aquí el avance de Spiderman: No Way Home que se estrena el próximo 17 de diciembre.

We started getting visitors… from every universe. Watch the official trailer for #SpiderManNoWayHome, exclusively in movie theaters December 17.



Tickets on sale C̶y̶b̶e̶r̶ Spider-Monday, November 29. pic.twitter.com/poLaE677On