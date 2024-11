‘Nunca fui infiel’: Christian Nodal sale a defender a Ángela Aguilar

¿Ser infiel? Jamás, o bueno, eso fue lo que dijo Christian Nodal al salir a defender a Ángela Aguilar ante el escándalo que generaron las revelaciones de su ex y madre de su hija, Cazzu.

La compositora argentina, cuyo nombre real es Julieta, se volvió viral esta semana al desmentir la versión de Ángela, sobre su aparente conocimiento del matrimonio.

Durante una transmisión en Instagram, el intérprete de ‘Botella tras Botella’ negó que su unión con la hija de Pepe Aguilar sea resultado de una infidelidad, por lo que acusó que la historia podría estar fuera de contexto.

El cantante también se dijo sorprendido por las confesiones de la madre de su hija Inti, de quien dijo, se separó por no sentirse feliz.

“Para alguien que no se siente feliz y está en un lugar donde no está feliz el irse no está mal. Yo no creo en nada de eso. Siempre fue bien correspondida. Siempre ha sido bien correspondida".