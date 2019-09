Por este motivo Yolanda Andrade 'destapó' su boda con Verónica Castro

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Yolanda Andrade no se ha cansado y continúa hablando de Verónica Castro con quien supuestamente se casó hace casi 20 años mediante una boda simbólica celebrada en la ciudad de Amsterdam. Ahora, la conductora acaba de revelar nuevos detalles sobre su relación.

De acuerdo a Quién, Yolanda contó que de hecho, su relación con la diva de las telenovelas no fue un amor de ocasión ni mucho menos, ya que estuvieron juntas durante cinco años. Por lo mismo, vivieron muchas cosas juntas, como una operación muy delicada a la que se sometió Verónica Castro.

“Cuando a ella la operaron, yo la lleve a la operación. Yo estuve con ella y no estaba ningún familiar”, compartió Yolanda.

La actriz también confesó el verdadero motivo por el que decidió confirmar la identidad de su ex esposa. Y si lo hizo, dijo, fue porque la declaración de Verónica, “En esta vida no voy a ser lesbiana”, le pareció muy ofensiva para la comunidad LGBT.

“Nunca lo hubiera confirmado si Verónica no hubiera detonado ese misil que aventó al decir (en Venga la Alegría) que no era lesbiana… Yo he tenido muchas parejas, pero muchas, y jamás en la vida he dicho ni voy a decir quiénes son porque hay un código personal… Si ofendí a alguien diciendo la verdad, ofrezco una disculpa”, dijo Yolanda a la publicación.

Yolanda se mostró escéptica sobre el retiro de Verónica Castro y afirmó: “Si se retira es por cobardía y no por mí, porque probablemente tiene otros trapos qué lavar.

"Ese anuncio que dio es mentira, está provocando más odio hacia mí. ¿Quién se va a retirar después de tantos años de carrera por un chisme de estos? Otras razones y cosas tendrá que no quiere que se sepan. Verónica Castro va a regresar y (va a) decir que lo hizo porque su público lo pidió”.

Finalmente Yolanda Andrade aseguró que su exnovio, Cristian Castro, no le ha llamado para reclamarle pues él estaba enterado del romance que la conductora tuvo con su mamá.