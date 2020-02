Corte ordena indemnización de 6.7 millones de dólares a grafiteros de NY

NUEVA YORK.— Una corte de apelaciones en Nueva York aprobó otorgar 6,7 millones de dólares en indemnización a 21 artistas de grafiti de Estados Unidos, Australia, Japón, Brasil y Colombia, cuyas pinturas en un famoso sitio que atraía a miles de visitantes diariamente fueron destruidas para abrir espacio para residencias de lujo.

La Corte de Apelaciones del 2do Distrito concluyó el jueves que un juez estaba en lo correcto al cobrar los daños y perjuicios a los desarrolladores que destruyeron la obra de aerosol en 2013. La corte de apelaciones dijo que la acción violó la ley de Derechos de Artistas Visuales de 1990, que protege el arte que ha cobrado reconocimiento con el tiempo.

El lugar donde se encontraban los grafitis en el barrio de The Long Island City, en el distrito de Queens, conocido como 5Pointz, era una atracción turística que atraía a miles de visitantes diariamente y sirvió como fondo para la película de 2013, "Los Ilusionistas: nada es lo que parece". También llegó a él una gira de Usher. Muchas de las obras eran temporales.

"En años recientes el 'street art' (arte callejero), que en gran medida es 'temporal', ha emergido como una importante categoría de arte contemporáneo", dijo la corte de apelaciones en una opinión escrita por el juez de circuito Barrington D. Parker.

La decisión señala que el artista callejero Banksy ha figurado en la lista de Time de las 100 personas más influyentes junto al presidente Barack Obama y el ex fundador de Apple Inc. Steve Jobs.

"Una pintura de Banksy en 5Pointz habría tenido reconocimiento, incluso si fuera temporal", dijo la corte.

Desde 2002, las paredes en 5Pointz habían sido la base para unas 10.000 obras de arte. Algunas eran temporales y fueron sobrepintadas con el permiso de los artistas.

#5Pointz #Graffiti Mecca and Street Artists Whose Works Were Destroyed...Win big and get the last laugh... pic.twitter.com/voK6vIoBKW