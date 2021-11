Padre de Octavio Ocaña acusa: “a mi hijo lo querían levantar”.

CIUDAD DE MÉXICO.- Octavio Pérez, papá del actor Octavio Ocaña, afirmó que a su hijo lo quisieron levantar, lo que desató una persecución que culminó en la muerte del actor del programa "Vecinos".

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para De Primera Mano, Pérez acusa directamente a la policía de haber preparado todo para hacer ver a su hijo como culpable, y dijo que no descansará hasta que los responsables caigan, sean quienes sean.

"Está claro como el agua, claro que ellos fueron, estoy muy indignado, lo que quiero es justicia. Está más claro que el agua, ellos (policías) sembraron todo eso. Lo van a pagar muy caro desde arriba hasta abajo, quien caiga.