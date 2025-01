Pamela Anderson habla sobre quedar fuera de los Premios Óscar 2025

Aunque la actuación de Pamela Anderson en el filme ‘The Last Showgirl’ fue aplaudida por muchos, no fue lo suficientemente ‘buena’ para ser incluida en las nominaciones de los Premios Óscar 2025.

En una entrevista reciente con Elle, Anderson, de 57 años, habló sobre cómo se siente haber sido excluida de una premiación que celebra lo mejor de lo mejor de la industria cinematográfica.

De haber sido contemplada por Hollywood, Anderson estaría compitiendo en la categoría de Mejor Actriz Principal, junto a Demi Moore (‘La Sustancia’), Karla Sofía Gascón (‘Emilia Pérez’), Cynthia Erivo (‘Wicked’), Mikey Madison (‘Anora’) y Fernanda Torres (‘I'm Still Here’).

"The Last Showgirl" star Pamela Anderson discussed how it feels to miss out on an Oscar nomination for best actress:



“I always say the win is in the work. I got to do something I really love, and I needed to do that for my soul.”https://t.co/EiApnmWOvA pic.twitter.com/rQtiU6rrro