Paramount Pictures anuncia fecha de estreno de “Smile 2”

Paramount Pictures dio a conocer la fecha de lanzamiento de “Smile 2”, la cual volverá a contar con Parker Finn como director, los fanáticos de la primera entrega no tendrán que esperar mucho ya que el estudio ha programado su estreno para la temporada de Halloween del próximo año.

El primer filme se convirtió en una de las grandes sorpresas de este 2022, el cineasta se inspiró en uno de sus propios cortometrajes lanzado en 2020 llamado “Laura Hasn't Slept”.

“Smile” fue lanzada en septiembre de este año y se convirtió en un éxito recaudando poco más de 213 millones de dólares, frente un presupuesto de 17 de mddls, por lo que es uno de los grandes éxitos en taquilla.

No solo eso si no que fue muy bien valorada en el Rotten Tomatoes tiene un índice de aprobación del 80% y la audiencia le otorgó un 77%, por lo que una secuela era inevitable.

Sonríe siguió la historia de la Dr. Rose Cotter quien tras atender a una paciente, se queda con un trauma cuando la chica se quita la vida frente a ella, pero el terror se vuelve más intenso cuando descubre que es parte de algo más siniestro ya que el responsable es un demonio que hace que se repite ese patrón torturando a sus víctimas durante días.

Destruyéndolas mentalmente, hasta que las obliga a suicidarse y quien los presencia queda con esa maldición, por lo que una segunda parte promete mucho.

Esa primera película fue protagonizada por Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Caitlin Stasey, Kal Penn y Rob Morgan, se desconoce si alguno de los actores volverá para la continuación o si optaran por apostar por nuevos protagonistas que sean atormentados por esta entidad.

Como datos adicionales originalmente iba a ser exclusiva de Paramount Plus pero el estudio cambio acertadamente de decisión tras las proyecciones de prueba y la campaña publicitaria de meter gente en los estadios con la extraña y exagerada sonrisa que provocaba el mal de la cinta a sus víctimas, también fue uno de los puntos más alabados y que contribuyo a su éxito.

“Smile 2” llegará el 18 de octubre del 2023, si no hay cambio en un futuro, entonces la segunda parte llegara pronto, siendo una de las prioridades de Paramount al igual que Scream VII.

