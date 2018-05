Los Obama producirán series y películas para Netflix

Agencia

Ciudad de México.- Netflix ha anunciado su fichaje estrella. La productora hizo público este lunes que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la ex primera dama, Michelle Obama firmaron un contrato por el que producirán y protagonizarán diversas producciones durante varios años.

El presidente Barack Obama y Michelle Obama han firmado un acuerdo de varios años para producir películas y series de Netflix. Este contrato incluye series con guión, sin guión, documentales, series documentales y otro tipo de producciones, informa el portal The Huffpost España.

También te puede interesar: Lanzan 'spin off' de Club de Cuervos, con Hugo Sánchez

La productora estadounidense no ha detallado en qué programas, series o documentales participará la pareja. Obama, por su parte, ha emitido un comunicado en el que deja ver lo ilusionados que se encuentran él y Michelle con el proyecto.

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features.