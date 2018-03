¿Se besaron Paris Jackson y Cara Delevigne? Aquí te decimos

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Sale a la luz una foto de la famosa modelo Cara Delevigne, de 25 años, besándose con la hija de Michael Jackson, Paris Jackson, de 19 años, afuera del restaurante argentino Carlito, de Los Ángeles, la noche del jueves.

Según los informes, en una cita doble con el padrino de París, Macaulay Culkin, Cara y Paris, que se conocieron en los MTV Movie Awards del año pasado, se divirtieron afuera e hicieron un lindo baile de paparazzi. Esto podría confirmar los rumores de que han estado saliendo. Pero, no, People cita a una fuente (según el portal Dlisted sería Gramma Katherine Jackson, porque probablemente agarró las perlas y murió dos veces cuando vio las fotos) diciendo que no lo son, informó Vanguardia MX.

Según una fuente exclusiva para la revista People, desmiente el rumor del romance.

Todo lo que sé es que las dos realmente quieren que sepan que se quieren. Publicaron un video de ellas en las redes sociales esta semana en la cama de Paris viendo "Cate Blanchett solo quieren irse a la cama con ese pequeño drama lésbico", señaló Carol.

Cara, Paris, Mac (Podemos llamarlo Mac, ¿verdad? Simplemente es más fácil escribir. Honestamente. Le ruego que no me acusen de un acto de sobre familiaridad como "Miles Teller Douche Move # 63".), Y Mac su novia, la actriz Brenda Song, abandonó el establecimiento y de repente todo se convirtió en una dulce versión, casi como la escena de La-La Land (excepto sin el millón de horas de rodaje).

Al final de su comida, las dos parejas felices se dirigieron afuera, con la animada modelo británica convertida en actriz, Cara, que se inclinaba para pedirle a una risueña París que bailara.

EXCLUSIVE: Sealed with a kiss! Paris Jackson and Cara Delevingne confirm romance with passionate clinch https://t.co/5PRPmfKOo5 pic.twitter.com/cphkAdbOg7