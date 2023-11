Pedro Pascal podría interpretar a Reed Richards en Fantastic Four del MCU

Marvel Studios estaría cerca de firmar a su Reed Richards/ Mr. Fantastic en el MCU, lo encontraría en la estrella de “ The Mandalorian ”, Pedro Pasca l, según Deadline el actor estaría negociando con Disney para interpretar al líder de “ Los Cuatro Fantásticos” ””” ” realizando su debut en “ Los Cuatro Fantásticos ”.

Es de las estrellas mejor cotizadas en Hollywood actualmente, el actor de 48 años nacido en Chile y naturalizado estadounidense comenzó a ganar reconocimiento cuando interpreto al roba escenas de “Oberyn Martell” en Game of Thrones.

Aunque su fama explotó cuando ganó el papel de Din Djarin/ El Mandaloriano en la primera serie live action de Star Wars, actualmente retrata a Joel Miller en The Last of Us , otros proyectos incluyen Wonder Woman 1984, We Can Be Heroes y próximamente Gladiador 2.

El filme de Fantastic Four es una de las prioridades de Marvel se espera comenzar las grabaciones en 2024 uno de los temas será cuadrar la complicada agenda del actor que ha sido tres veces nominado al Emmy que tiene varios proyectos pendientes.

Pero se menciona que el estudio está tratando coordinar el tema ya que sería su principal candidato para ser Reed Richards y esperan poder concretarlo.

El director Matt Shakman reconocido por su trabajo en WandaVision y Monarch: Legacy of Monsters está listo para dirigir el proyecto por lo que es fundamental cerrar al cuarteto de héroes que conforman la denominada “Primera Familia de Marvel” también es muy posible que aparezcan en los próximos filmes de Avengers Kang Dinasty o Secret Wars.

Por otro lado también persisten los rumores de que Vanessa Kirby reconocida por Pieces of a Woman, The Crown y las últimas entregas de Mission Impossible podría interpretar a Susan Strom la Mujer Invisible, mientras que Joseph Quinn seria el candidato para ser la antorcha humana.

El estreno de Fantastic Four de momento esta programado para el 2 de mayo del 2025 sin embargo es posible que el proyecto cambie de fecha considerando que recientemente Marvel Studios reprogramo varios de sus filmes para ese año incluyendo Capitán América New World Order, Thunderbolts y Blade.

Pedro Pascal interpretará oficialmente a Reed Richards en 'Los CUATRO FANTÁSTICOS'.



