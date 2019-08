Pedro Sola confiesa: Tiene un novio ¡30 años menor!

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Pedro Sola compartió por primera vez, cómo y dónde conoció al gran amor de su vida, con quién logró establecer una relación sólida y de respeto, pese a la diferencia de edad que existe entre ellos.

El conductor señalo: “Estoy muy enamorado, tengo una pareja que conocí a través del internet, por correo electrónico, me escribió y era muy interesante, porque estaba perfectamente bien escrito en ortografía, sintaxis y puntuación, todo era perfecto y me cuestionaba una serie de cosas interesantes”.

“Le contesté, aunque no sabía quién era. Seguimos la comunicación (electrónica) durante dos ocasiones más, entonces le pregunté: ‘¿Quién eres, por qué no me dices?’”, recordó. Sola, quien también reveló que hay una diferencia de edad, que al final no resultó importante: “Él tenía 24 años y yo 54”.

Luego el joven decidió darle su teléfono al conductor y comenzaron una comunicación más directa: “En ese momento me di cuenta que hay jóvenes a los que les gustan los viejos, porque a mí siempre me gustó la gente de mi edad”, contó Pedro, que abrió su corazón y compartió que antes de ese gran amor, hubo alguien más en su vida.

Con la mente abierta que tiene, con ese romance del pasado aún mantiene comunicación: “Él tenía 24, yo 26, duramos 17 años juntos y seguimos de amigos, porque sólo se terminó el amor y la pasión, pero no el cariño. Después conocí a alguien más joven y también seguimos como amigos”, compartió.

Sin embargo, hubo un tiempo en el que también decidió quedarse solo: “Mi mamá se quedó viuda y me quedé con ella, era una mujer adorable, simpática, sabía mucho e inteligente, pero también muy enérgica y me dediqué ella, y no me arrepiento porque era una gran conversadora y viajamos mucho, así que no busqué”.

Pedro aceptó que “en el ambiente gay es muy fácil ligar, pero no lo es mantener una relación”; por eso cuando conoció a su actual amor ya no lo quiso soltar: “Vino a México de Villahermosa, varias veces desde que nos conocimos en 2001, luego me dijo que ya se podía venir a vivir a México, comisionado por su trabajo y le dije: ‘Vente a vivir a mi casa’ y aquí sigue”, finalizó.

Además de las tres décadas las que los separan, también lo hace las profesiones de ambos, ya que la pareja de Pedrito es totalmente ajena al espectáculo y a la vida pública.