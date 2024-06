Pelea fiscal deja a hijos de Michael Jackson sin acceso a herencia

Documentos judiciales reportados por Page Six, señalan que los hijos de Michael Jackson no podrán acceder al dinero de su fideicomiso hasta que se resuelva una disputa de varios años entre el patrimonio del cantante y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

El medio estadounidense informó que tras una reciente auditoría fiscal, se reveló que el patrimonio recibió una ‘nota de deficiencia’ debido a la infravaloración de sus activos.

Según el informe, esta valoración incorrecta ha resultado en una deuda de 700 millones de dólares en impuestos y multas.

Tanto Prince, de 27 años, Paris, de 26, y Bigi Jackson, de 22, tendrán que esperar a que el asunto legal sea resuelto, ya que se han denegado las peticiones de asignación familiar, propuestas por los albaceas.

