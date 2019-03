Esta es la primera ‘probadita’ del nuevo film de Tarantino

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El primer adelanto de la nueva producción de Quentin Tarantino “Once Upon a Time in Hollywood” fue lanzado este miércoles a través de las redes sociales oficiales de la cinta.

De acuerdo con la sinopsis publicada en el portal Filmaffinity, la película se centra en el panorama cambiante de Hollywood a finales de los años 60, cuando la industria empezaba a olvidarse de los pilares clásicos.

La estrella de un western televisivo, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), intenta amoldarse a estos cambios al mismo tiempo que su doble, Cliff Booth, (Brad Pitt). Sin embargo, la vida de Dalton parece que está ligada a sus raíces de Hollywood, puesto que es vecino de la actriz y modelo Sharon Tate (Margot Robbie).

Los planes de Dalton no saldrán como esperan, ya que sin quererlo, terminan involucrados en los asesinatos de ‘La Familia’, secta criminal liderada por Charles Manson, que ocurren justo al lado de la casa de uno de los protagonistas.

