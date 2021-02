Película 'Ya no Estoy Aquí', cada vez más cerca de los premios Óscar

MÉXICO.- 'Ya No Estoy Aquí', del cineasta mexicano Fernando Frías de la Parra, se convirtió en semifinalista para aspirar a una candidatura a Mejor Película Internacional en los Óscar, informó este martes la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Entre las 15 aspirantes en la categoría a la que aspira la mexicana se encuentran Quo Vadis, Aida? (Bosnia y Herzegovina), Two of Us (Francia), Hope (Noruega), Dear Comrades! (Rusia) y La Llorona (Guatemala).

La película chilena El Agente Topo logró dos menciones a Mejor Documental y Película Internacional.

The Human Voice, el cortometraje en inglés dirigido por Pedro Almodóvar y protagonizado por la actriz británica Tilda Swinton, fue seleccionado como semifinalista para competir por el Mejor Corto.

La versión live action de Mulán, Soul, Tenet, El Juicio de los 7 de Chicago, Mank, Midnight Sky y Da 5 Bloods son algunos de las cintas que podrían aspirar a una estatuilla dorada a Mejor Banda Sonora.

En la categoría de Maquillaje y Peluquería figuran La Madre del Blues, Mank, Aves de Presa y One Night in Miami...

La Academia también dio a conocer a los semifinalistas de Canción Original, Cortometraje Animado, Cortometraje Live Action y Efectos Visuales.



El listado definitivo de las películas candidatas en todas las categorías de los Óscar se dará a conocer el próximo 15 de marzo, mientras que la gran gala del cine se celebrará el 25 de abril, dos meses después de lo previsto debido a la pandemia por coronavirus.

