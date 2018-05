¿Crees que Pikachu es un ratón? Estás equivocado, checa esto

Agencia

JAPÓN.- Si creías que Pikachu era un ratón, estás equivocado, se trata de una ardilla confesaron a los seguidores de Pokemón.

El primer concepto para crear a Pikachu era basarse en un dulce de arroz nipón; sin embargo al final Atsuko Nishida se inspiró en las ardillas, informó Vanguardia MX.

Si creías que el mítico personaje Pikachu, era un ratón, lamentamos decirte que estás en un error. Su creadora, la diseñadora Atsuki Nishida, reveló que Pikachu, en realidad es una ardilla y no lo que los seguidores de Pokémon creían.

Pikachu en realidad siempre fue una ardilla y no un ratón.



Nishida relató al periódico japonés Yomiuri Shimbun, que para crear a este personaje se basó en las ardillas, ya que tiene una gran afición por este tipo de roedores.

Fue así como nació Pikachu con mejillas grandes y cola larga, la que en lugar de ser esponjada, le hizo con forma de rayo para que tuviera relación con la electricidad, su poder. Además pensó en sus mejillas como almacén de su energía, como las ardillas lo hacen su comida.