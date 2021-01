“Pikachu y Katy Perry se unen" para celebrar el 25 aniversario de Pokémon

Cancún, Quintana Roo.- The Pokémon Company ha iniciado oficialmente la celebración de su 25 aniversario. A través de un video de caso 2 minutos sorprendió a sus fans con una colaboración con Katy Perry, y es que la cantante encabezará un nuevo programa musical en asociación con Universal Music Group para la saga de Pokémon.

La noticia se dio a conocer por medio de la revista People, donde mencionan que esta colaboración con Katy Perry traerá grandes sorpresas que se irán dando a conocer en el transcurso del año.

“Me encanta ser parte de cualquier cosa que sea divertida y tenga muy buenos mensajes para compartir con el mundo”, comentó la artista a People. “Ahora que tengo un hijo , entiendo que es muy importante jugar. Esta es una extensión continua de lo que soy”, opinó la compositora ante su nuevo acuerdo con la saga de videojuegos.

Por otra parte, la cantante compartió el video promocional de Pokémon en su cuenta de Twitter.

“No puedo creer que solía cambiar mis POGS por tarjetas @Pokemon en el almuerzo en jr high y ahora puedo ser parte de la celebración #pokemon25 ... digamos que me siento bonita, eléctrica, por eso”, escribió la artista.

Where u were directly affects where u are now... ♥️



Meaning... I can’t believe I used to trade my POGS for @Pokemon cards at lunch in jr high & now I get to be part of the #pokemon25 celebration... let’s just say I’m feelin pretty⚡️electric⚡️bout it 👍🏻🤠 https://t.co/iyT2auQOn9 pic.twitter.com/16dSnRofg7 — KATY PERRY (@katyperry) January 13, 2021

El video muestra el recorrido de una serie de Poké Balls rodando a medida que avanzan por productos de la franquicia en estos 25 años, para terminar con la revelación de que Pokémon Company está colaborando con Katy Perry.

The games.

The cards.

The series.

The memories.



Sometimes you start out catching Pokémon…but you end up catching feelings. 😉



We’re kicking off our 25th anniversary celebration with a walk down memory lane! Spot anything familiar?https://t.co/M1oqKCJnXP#Pokemon25 pic.twitter.com/14MAD6lREt — Pokémon (@Pokemon) January 13, 2021

También como parte de la celebración, la compañía lanzó un nuevo logotipo que muestra a Pikachu y los Pokémons iniciales de diferentes juegos.

1996 was only the beginning.



Whether you kicked things off in Kanto or got on board in Galar, the world of Pokémon is filled with thrilling battles and exciting adventures—every journey is unique. #Pokemon25https://t.co/kQAygp61cx pic.twitter.com/TOdOiASyRI — Pokémon (@Pokemon) January 13, 2021

(Con información de BioBio Chile)

