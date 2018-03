Policías someten a Fernanda Familiar al no respetar procesión (Video)

Agencia

SAN MIGUEL DE ALLENDE.- Policías locales detienen a la conductora de revista, Fernanda Familiar en San Miguel de Allende.

De acuerdo con Vanguardia MX, la conductora fue captada en video agrediendo a un oficial de tránsito que tenía sometido en el suelo a un hombre, para luego ser sometida ella también por otro oficial.

Fernanda Familiar, conductora del programa de Imagen “¿Qué tal Fernanda?” fue captada el pasado miércoles en un altercado con miembros del cuerpo de tránsito municipal de San Miguel de Allende, en un video donde se le ve agrediendo a uno de los oficiales que tenía sometido a un hombre antes de ser esposada también.

De acuerdo con testigos, el conflicto comenzó cuando un vehículo intentó acceder a la calle de Indio Triste, acordonada esos momentos debido a que la Procesión con el Señor de la Columna, una de las imágenes más veneradas en el el pueblo, pasaba por ahí.

Sin embargo, luego de hacer caso omiso a las indicaciones de la autoridades y de recibir en reiteradas ocasiones la prohibición para pasar, el hombre, presuntamente, agredió a uno de los oficiales verbal e incluso se dice que físicamente.

En el video se puede ver el momento donde un hombre yace ya sometido en el suelo por uno de los policías de tránsito, cuando una mujer de blusa morada y pantalón de mezclilla se acerca y comienza a agredirle.

También se puede observar como se intenta arrestar a un adolescente, que forcejó con el oficial y no fue esposado, pero sí vigilado, además de otra mujer que también intentó involucrarse y fue asimismo arrestada.

El medio News San Miguel contactó a través de Twitter con la conductora, quien confirmó que se trató de ella y describió a los agentes como “prepotentes” y dijo que fueron golpeados durante su arresto pero que ya se encontraban en casa.

Hasta el momento las autoridades municipales no han dado algún comunicado al respecto.

Fuimos víctimas de la prepotencia de 3 policías que nos golpearon a 2 mujeres, 1 hombre y 1 menor de edad. Jamás estoy en escándalos. Mi reputación es lo más preciado para mi y mis hijos. No estábamos borrachos. Mis amigos llegan a SMA y querían entrar a la casa que rentamos.

Fuimos golpeados, esposados y llevados a la cárcel. Violaron nuestros derechos. El Secretario de Seguridad está al tanto de quienes son los policías que nos lastimaron. Somos víctimas, no victimarios. Eran muchos coches los que ya circulaban. Nosotros nos defendimos.

Hoy el nombre Fernanda Familiar está en boca de muchos y de manera negativa. Mi conciencia está tranquila. Jamás contra la autoridad, sólo nuestro derecho. No supieron mi nombre hasta que me lo preguntaron en la patrulla cuando ya nos habían golpeado y estábamos esposados.

No soy una persona prepotente. Sólo pido que se haga justicia y la autoridad tome las decisiones en consecuencia. He trabajado mucho por SMA. Se que la autoridades hacen una gran labor por la seguridad de un lugar tan concurrido.

Me desconecto de esta red por un tiempo. La ira, el enojo, los insultos y los señalamientos mentirosos no son algo con lo que pueda vivir cotidianamente. Fuimos víctimas. Aquí hay un niño golpeado por un policía. Me da tristeza. Regresaré algún día a mi SMA querido.