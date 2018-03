Chris Brow en polémica por fotos donde 'maltrata' a una mujer

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que hace varios años el rapero Chris Brown generara polémica por la golpiza que le dio a su entonces novia, la también cantante Rihanna; hoy vuelve a estar en 'el ojo del huracán' esto luego de que salieran a la luz fotos en donde se aprecia la forma 'violenta' en la que toma por el cuello a una mujer y en su acción otra chica intenta separarlos.

De acuerdo con el portal El Nacional, las imágenes fueron compartidas por el sitio TMZ y se han viralizado rápidamente por Internet, pues han traído a la mente el lamentable episodio de violencia del que hace ocho años atrás fue víctima la cantante Rihanna a manos de Brown, su entonces pareja, quien le ocasionó daños en su rostro tras golpearla.

Foto: TMZ

Las fotografías fueron tomadas días atrás en Miami, Estados Unidos, en una casa arrendada por el rapero con motivo del Ultra Festival, y fueron captadas en las primeras horas de la mañana.

Foto: TMZ

El representante de Brown aseguró que solo se trataba de un juego entre amigos y que tanto Chris, como la mujer supuestamente agredida y su acompañante, estaban bromeando en conjunto.

"Ella es una amiga. Es obvio que están jugando, tal y como ella ha dicho. Cualquiera que invada su privacidad tendrá que asumir las consecuencias", dijo un abogado de Brown a TMZ.

Foto: TMZ

Chris Brown y su declaración sobre los golpes a Rihanna

Durante el anuncio de su documental, "Chris Brown: Welcome to my life", Chris Brown se sincera sobre la noche en que se involucró en un altercado físico con su entonces novia, Rihanna.

El incidente de 2009 llegó a los titulares después de que la policía recibiera un reporte hecho por Rihanna -y luego que una serie de fotografías bastante gráficas se filtraran tras el penoso incidente.

"Ella me odiaba. Después de eso, lo intenté todo. A ella no le importaba, ella ya no confiaba en mí después de eso. A partir de ahí, todo fue empeorando porque peleábamos, habían peleas verbales, peleas físicas también", compartió.

"Yo aún amo a Rihanna, pero solo seré honesto, nosotros peleábamos, ella me golpeaba, yo la golpeaba, pero nunca estuvo bien. Siempre llegábamos a un punto en que hablábamos al respecto como, ‘¿Qué ca** estamos haciendo?'".

Al discutir los incidentes que sucedieron después de una noche en la fiesta pre-Grammys de Clive Davis en 2009, Brown dijo que un problema previo en su relación luego salió a la luz.

Él le dice al público que la mujer con la que estuvo involucrado antes también estaba en la fiesta y se acercó a saludar a la pareja. Eso, por supuesto, no le cayó bien a la artista de Barbados. "Yo miro a Rihanna y ella está gritando, ella está llorando".

Después de una confrontación sobre la situación en el auto de Brown durante su camino a casa desde la fiesta, el rapero confesó que las cosas se pusieron violentas bastante rápido.

"Recuerdo que ella trató de patearme, pero luego yo realmente la golpeé. Con un puño cerrado, y se le rompió el labio. Y cuando lo vi quedé en shock, yo pensé como, ‘Maldición, ¿por qué la golpeé así?'", añade.

Y continuó diciendo: "A partir de ahí ella está escupiendo sangre en mi cara, me exaltó aún más. Es una pelea de verdad en el auto y estábamos conduciendo en la calle… Ella intentó tomar mi teléfono, para lanzarlo por la ventana".

Al final, Brown dice que se "sintió como un monstruo", después de la pelea y las consecuencias que estaban por venir.